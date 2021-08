Een serie van IS-K-zelfmoordaanslagen trof Kabul gister vanaf het middaguur tot laat in de nacht. De tussenstand staat op zo'n 90 doden en 150 gewonden, waaronder 13 dode en 18 gewonde Amerikaanse militairen, 28 gedode Taliban-strijders die we inmiddels eigenlijk 'Afghaanse militairen' mogen noemen, de rest bestaat uit Afghaanse burgers. Bidens speech (hier in z'n geheel) werd vooral ter rechterzijde met veel kritiek ontvangen, en de eerste helft was inderdaad moeilijk om aan te zien. In de tweede helft herpakte hij zich enigszins en wist hij zelfs de bovenstaande "We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay" zelfs met enige overtuiging af te leveren.

Gecorrigeerd voor zijn leeftijd en mentale gesteldheid bleef-ie overeind, maar dan leggen we de lat wel héél laag voor de Commander-In-Chief van de sterkste krijgsmacht op aarde. Hij zei dat er voorbereidingen getroffen werden getroffen om IS-K-doelen aan te vallen en dat geloven we allemaal heus, maar projecteerde het optreden nu echt de macht die vijanden in check houdt? Dat betwijfelen we, en we hebben zo'n gevoel dat vooral Taiwan erg nerveus is nu, want China ruikt zwakte en hun retoriek liegt er niet om. Wordt vervolgd, NSFW-beelden van slachtoffers na de breek.

IS-K publiceerde deze foto van 1 van hun suicide bombers

Het is ook hedenmiddag onverminderd druk bij de uitgang