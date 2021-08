" Hetzelfde geldt voor docenten die niet ‘geloven’ in klimaatverandering, "

Ja meneer Beute, dat is juist het probleem. U "gelooft" er wél in omdat het inmiddels een religie is geworden waar je je aan moet onderwerpen. En het is trouwens "klimaatverandering veroorzaakt door de menselijke CO2 uitstoot, via extractie van fossiele brandstoffen, cement produktie en verandering van 't gebruik van land"

En het is maar zéér de vraag in hoeverre er ook maar iets waar is van de gepolitiseerde gehypte nonsens die de afgelopen weken weer over ons is uitgestort

The IPCC’s attribution methodology is fundamentally flawed

Reposted from Dr. Judith Curry’s Climate Etc. by Ross McKitrick

Moeilijk verhaal , maar McKitrick bewijst dat het IPCC geen enkel bewijs heeft dat de broeikas gassen waaronder CO2 bijdragen aan klimaatverandering :

"One day after the IPCC released the AR6 I published a paper in Climate Dynamics showing that their “Optimal Fingerprinting” methodology on which they have long relied for attributing climate change to greenhouse gases is seriously flawed and its results are unreliable and largely meaningless."

En dit is een van de vele recente gepubliceerde papers die het Climate Crisis verhaal van de media, Meneer Beute en het IPCC onderuit halen.

En hier zouden we dus niet meer over mogen praten meneer Beute ???? Volslagen Mafkees.