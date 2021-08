De kleur is dacht ik al heel lang veranderd naar geel. Het maakt mij niets uit, het is maar een nummerplaat. Op zich vind ik die zwarte/donker blauwe met witte tekens mooier.

Dat met dat EU vlaggetje is wel irritant, je mag het geloof ik niet eens afplakken. Daar worden we er “weer in gerommeld”. Het is klein maar toch. Het past helemaal in een scala aan maatregelen en waarin we EU worden. Ik vrees dat onze kinderen en kleinkinderen de rekening gepresenteerd krijgen in de vorm van burgeroorlogen. Dat is toch het lot van dit soort ongewenst bij elkaar geraapte superrijken.

@Middensteun: terechte opmerking over verschillen die elkaar versterken. Ik begrijp ook niet dat argument van de EU dat we samen moeten gaan om de concurrentie met bv de Aziatische tijgers aan te kunnen. Laat nu juist in oost Azië een enorme rivaliteit bestaan tussen landen en niet alleen economisch, maar ook militair; China, Taiwan, Vietnam, Filipijnen, Zuid Korea en nog meer; ze vechten elkaar de tent uit, maar doen het daar economisch uitstekend!