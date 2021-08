Toch nog even met z'n allen de ballen uit de broek lachen om Zoetermeer. Want HET KLIMAAT, en alles moet nu, en alles moet linea recta, en alles moet op stel en sprong. Bootjes mogen niet meer in de grachten, dieselautootjes mogen niet meer binnen de ring en iedereen moet zo snel mogelijk van het gas af, terwijl de techniek en technologie nog vrij ruk is. Dat laatste blijkt in de nieuwe energieneutrale wijk Palenstein in Zoetermeer. "Ze hebben sinds een paar jaar als een van de eersten in Nederland zonnepanelen op het dak, warmtepompen, een huiscomputer en driedubbel glas. Ze zijn van het gas af en de ramen zouden altijd dicht moeten blijven om het nieuwe ventilatiesysteem optimaal te laten presteren." Maaarrrrrr. De 120 warmtepompen in de wijk maken een ongelooflijke herrie, de 'slimme energiemodule' blijkt teringdom, de oude elektra van de woningen matcht niet met de moderne zonnepanelen, elektrische apparaten als televisies 'klappen eruit', stroompunten springen kapot of smelten en de huizen zijn zó goed geïsoleerd dat het in de winter veel te koud en in de zomer veel te warm is. Het CO2-gehalte is door de isolering zo hoog dat mensen koppijn krijgen en inmiddels denken meerdere buurtbewoners eraan hun klimaatneutrale huis maar eens te voorzien van... een cv-ketel. Op gas. Volgens verhuurder De Goede Woning moeten de bewoners niet zo zeiken, want het is een kwestie van wennen: "Omdat je moet leren omgaan met het wonen in een geheel geïsoleerde woning." En dan komt er zelfs een stukje Wim Hof bij kijken: "Gevoel van kou in de woning is een beleving, denkt De Goede Woning." Kou is een beleving. Nou ja. Als ze het koud hebben en in de winter met een dekentje op de bank zitten te rillen. KUNNEN ZE ALTIJD NOG VAN PALENSTEIN.