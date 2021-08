Regens. Heel belangrijk, voor boeren, voor tuinders, voor drinkwater, voor de visjes, voor de staat van het land ivm grondwater, voor de rijkswaterstaat, om te zien of er ergens een kolkje, sluisje, pompje of kanaaltje bijmoet. Als er iets minutieus wordt bijgehouden in dit land is het wel De Neerslagsom. 324 neerslagstations hebben we. Bij Buienradar (RTL) kunt u zien hoeveel neerslag er per uur danwel per dag valt. Bij Bayer Agro Crop Science staan alle neerslagmaandkaarten 2021 verzameld. De hoosbui (juni) die in Noord-Holland voor problemen zorgde alsook de Valkenburg Floodings (juli) ziet u schitterend terug op de KNMI-kaarten aldaar. Daarom is het RAARRR dat er zomaar 100mm water foetsie is. Wat is hier aan de hand? Waar is die bui gebleven? Wie moeten we nog geloven? IEMAND?