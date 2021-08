"Voor pubers is de vrijheid om te onderzoeken wie zij zijn heel belangrijk. Een wezenlijk onderdeel daarvan is hun genderidentiteit."

Toen ik een puber was, was genderidentiteit niet bestaand en kon dus ook geen onderdeel zijn van een zelfonderzoek naar wie ik was, laat staan een wezenlijk onderdeel.

Maar wat ik me meer afvraag is als die pubers volop aan het onderzoeken zijn wie zij zijn en dat in alle vrijheid willen doen, waarom hen dan op de éérste schooldag al vast willen pinnen op zoiets als genderidentiteit?

Man man, je zult op zo'n school terechtkomen en al op dag één een al te woke docent op je af krijgen die je probeert aan te praten dat een genderidentiteit er toch eigenlijk wel bij hoort, en als je er nog geen hebt dat je er dan maar het beste héél hard naar kunt gaan zoeken om niet uit de pas te lopen.

En als er naar je genderidentiteit gevraagd wordt, waarom dan niet ook meteen naar je perversies, je persoonlijkheidsstoornis en de neurose waar je op dat moment het meeste last van hebt? Want dat kom je ook allemaal tegen als je in vrijheid aan het onderzoeken bent wie je bent.

Maar, we lezen dat Merlijn en Nienke vinden dat de school een taak heeft als het gaat om het zo snel mogelijk aanpraten van een genderidetiteit, het is "een manier om het bewustzijn over genderidentiteit te vergroten". En hier moeten we vooral letten op het woord 'bewustzijn'. Er staat niet "een manier om wat verstaan wordt onder genderidentiteit onder de aandacht te brengen". Wat wordt precies bedoeld met 'het bewustzijn vergroten'? Meer dan je erg in hebt. Je ergens bewust van zijn kan simpelweg betekenen 'iets weten', maar hier wordt, zo vrees ik, eveneens bedoeld 'iets wat onbewust was bewust gemaakt hebben', ofwel 'iets wat sluimerde wakker gemaakt hebben'. De school heeft volgens Merlijn en Nienke de taak om de sluimerende genderidentiteit wakker te roepen, want hoe eerder die naar boven hebt gehaald, des te beter. Puur Freudiaans denken.