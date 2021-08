Zó een volstrekt nutteloze activiteit voor een politie-eh.. mens. Je moet achter hem aan rennen. Je brengt jezelf in gevaar èn dat van anderen. Rekent hem in. En morgen, hooguit tegen het weekend, loopt ie weer op straat met een shiny new gun. Zelf op 't nippertje ontsnapt. Was je niet neergeknald en kon je daarna je huis opvreten voordat je recht had op bijstand of had je hem een haar gekrenkt en draaide je zelf jaren de bak in, zoals je op je vingers kan natellen hij dat niet zou als het omgekeerd was, dan is het beste waar je op kan hopen voor jezelf, je man of vrouw en je kinderen dat ie een slecht geheugen voor gezichten heeft.

Gewoon niet doen. Laat maar lopen. Ga koffiedrinken, kaartje leggen, puzzeltje of mijn part scrabbelen of speel GTA op het bureau. Zelfde resultaat met veel minder risico.