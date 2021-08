Daar kranten vandaag de dag enkel nog naar de gewenste politieke mening schrijven, en de gewoonte hebben ontwikkeld om de vervelende boodschap bij het publiek in te masseren, kan ik niet anders dan dit onderstaande stuk beangstigend vinden.

Het begin: "Na de coronarellen komt de Algoritmische Democratie

De klimaatcrisis zal de komende jaren het leven op aarde voor letterlijk elk mens ingrijpend veranderen. Die crisis ontwricht de samenleving. Hoeveel democratie is dan nog houdbaar? Denk er eens over na in het stemhokje." (Marc Graetz)

"De ruiten braken en winkels werden geplunderd, er werd gevochten, mensen werden gearresteerd of er was een noodverordening van kracht in maar liefst drieën-veertig steden in Nederland. Criminoloog Henk Ferwerda identificeerde bij NPO1-Spraakmakers relschoppers uit drie bloedgroepen: activisten, hooligans en boze mensen. De coronarellen brachten diepliggende onvrede op straat." (...)

"Polarisatie

Mark Rutte’s discriminerende uitspraken zetten immigratie neer als dreiging, terwijl immigratie de mogelijke redding is van rijke landen. Italië en Griekenland, die we als EU-partner zouden moeten steunen, zijn door de noordelijke landen schandalig in de kou gezet bij de opvang van vluchtelingen. We zetten ze als financiële rampenlanden weg, maar Italië heeft al jaren een overschot op de gewone staatsbegroting. De overheid praat de Nederlandse burger een afkeer van de EU aan."

(.... hele lap tekst..)

Het eind: *onheilspellende muziek zwelt aan*

"Nieuwe wereldorde

We vieren in Nederland woensdag weer het feest van de democratie, er zijn landelijke verkiezingen. Waar ga ik voor kiezen? Optimale privacy? Halen van de klimaatdoelen? Toch die nieuwe (tweede) auto? Minder overheid? En jij?

De nieuwe wereldorde tijdens de klimaatoorlog is wellicht een hybride overheidsvorm, de Algoritmische Democratie, een combinatie van het Chinese model en het Euro-Amerikaanse model. Met een wereldwijde span-of-control. De overheid die zonder toestemming over ieders fysieke en vir­tuele schouder meekijkt. De overheid die ingrijpende maatregelen voorschrijft, de bevolking in bedwang houdt met ‘wortel en stok’, die excessieve rellen en onlusten in bedwang heeft; liever: rellen voorkomt. Maar die wél echt opkomt voor alle wereldburgers.

Hebben we de luxe aan onze westerse privacy en liberalisme vast te houden? Ik vind op langere termijn de Algoritmische Democratie, de mix van ‘1984’ en staatscompassie te verkiezen boven de klimaatafgrond waarin de mensheid zich nu als lemmingen aan het storten is."

www.bd.nl/opinie/na-de-coronarellen-k...