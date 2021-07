Bovenstaand: meerdere Italiaanse parlementsleden protesteren tegen de 'green pass', die er vanaf augustus vereist is voor toegang tot de meeste openbare gelegenheden.

Okay, zit dus als volgt. Testen voor toegang is dat programma waarbij de belastingbetaler uw sneltest betaalt als u naar een evenement wilde dat een testbewijs vereist. Op 9 juli trok het kabinet de maatregelen weer aan, waardoor testen voor toegang alleen nog ingezet mocht worden bij evenementen met een vaste zitplaats, zoals sportwedstrijden en voorstellingen. Het aantal afgenomen testen lag in de eerste week van juli boven de 500.000, in de week na 9 juli waren het er nog maar 68.000.

Echter, de elf commerciële testbedrijven ingehuurd door Stichting Open Nederland bleven onverminderd grootverdienen. "Zij worden namelijk niet betaald per verrichte test, maar voor beschikbaar gestelde capaciteit, ook als die niet gebruikt wordt. Testbedrijven krijgen een vergoeding van 387 euro per dag per zogeheten ‘afnameplek’, geschikt voor tweehonderd tests per dag. De afgelopen twee weken waren er 1.100 van zulke afnameplekken, verdeeld over ruim 110 testlocaties. Voor bemande posten komen daar nog personeelskosten bij. Dat bracht de rekening op een miljoen euro per dag, voor een systeem dat 200 duizend tests aankon, maar er afgelopen twee weken slechts zo’n 12 duizend per dag uitvoerde."

En nja, kunnen we ons wel boos om maken. Maar die bedrijven maken inderdaad wel gewoon kosten om open te kunnen blijven. Voorman Stichting Open Nederland Pier Eringa:

"Natuurlijk is het zonde van het geld. We zijn piepend en knarsend tot stilstand gekomen. Maar we moeten de winkel open houden, ook als er eventjes weinig klanten zijn. Dat is de prijs de we betalen om wanneer het straks weer nodig is verzekerd te zijn van voldoende capaciteit. Het risico is te groot dat bedrijven zouden zeggen: we gaan iets anders doen. De brandweer betalen we ook niet per gebluste brand."

Heeft-ie een punt ja. Hun testcapaciteit is afgelopen maandag op 26 juli echter wel pas gehalveerd, want dat "kon pas na twee weken". En we vinden een halvering eigenlijk wel erg bescheiden, aangezien het aantal afgenomen testen (500.000+ per week) met meer dan factor 7 daalde naar 68.000. En als de capaciteit van 200.000 tests per dag gehalveerd is naar 100.000 per dag, maar er blijkbaar maar 12.000 per dag uitgevoerd worden, dan zit dat ook meer dan factor 8 boven wat er gebruikt wordt.

Die capaciteit, waar zo aan verdiend wordt, had dus wel iets verder omlaag gekund.