Sympathiek! Een straat in Amsterdam vernoemen naar de neergeschoten vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. De Lange Leidsedwarsstraat lijkt hiervoor als ranzige rolkoffer vettebek drugsgoot het meest geschikt, maar dat gaat de Stopera nooit doen. Net zoals de Henri Dunantstraat ook niet naar Theo van Goghstraat wordt omgedoopt.

Volgens de broer van Peter R. kan er wel een zeeheld uit. En kijken we dan naar de Amsterdamse zeeheldenbuurt dan zien we daar de Houtmankade. Die is vernoemd naar Cornelis de Houtman, die in 1599 door de indomaffia is vermoord ivm een ripdeal inzake een pepertransport. En dus niet naar Cornelis Houtman, die in 2005 werd vermoord. Dus een Peter R. de Vrieskade ligt voor de hand. Zijn we ook meteen van die penose-connectie af. Oh nee, wacht. Dan maar een straat in Nieuw-West! Dat zal ze leren.