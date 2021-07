@Het leven is zwaar | 18-07-21 | 13:01: En ik zal dat aantonen: Er is een korte wijd wat (een echt ontzettend klein beetje, het wordt in picogrammen uitgedrukt) spike-eiwitten in je bloed te vinden na de 1e spuit mRNA-vaccin. Na de 2e is er niets meer te vinden. Dat betekent dat de spike-eiwitten opgeruimd worden door het afweersysteem en dus alleen maar heel even effect kunnen hebben.

En wbt eventuele reverse transcriptie van mRNA? Stel dat dat gebeurt - en de kans is nihil als een cel zijn functioneren niet volledig overhoop is getreokken door een virus - dan is er niets aan de hand. Want OF het codeert en dan wordt de cel opgeruimd (zie 1e alinea). OF het codeert niet en dan is er dus niets aan de hand.