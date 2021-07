Ohlalala, wat hebben wij een goed nieuws voor jullie vandaag op deze skitterende zaterdag. Echt smullenbullen hoor: het VIVA Forum blijft gewoon bestaan. HOERA! Waar zou de toch al door en door rotte totaalhersenverweekte Nederlandse dope samenleving zijn zonder dat al die anonieme kermisklantjes (V) van het zoveelste online openluchtgesticht gewoon openbaar zichtbaar zijn? Om een narco-overgedoseerde, laat-kapitalistische, post-hedonistische, neo-millenniaal ontzuilde, wanhopig opwaarts mobiel klauterende maar steeds weer terugvallende beperkt opgeleide en ontleesde burgerlijke maatschappij aan het randje van de afgrond te kunnen analyseren en beschrijven moet het natuurlijk wel gewoon in al z'n kitsch zichtbaar zijn. Per slot van rekening is VIVA forum de ultieme verbeelding van zo'n beetje elk product wat je kunt kopen bij de ACTION en Xenos. VIVA Forum is de volledige inrichting van een compleet woonwagenkamp, met heel veel messing en wit hoogglans. VIVA Forum is de online abstractie van elke letter op zo'n huiveringwekkend smakeloos tekstbordje met 'In dit huis wordt gelachen en geleefd etc., weke goedkope totaalclichéshit galore zum kotsen'. VIVA Forum is de vervolmaakte Nederlandse IQ 85-middelmaat, het ultieme smakeloze gemiddelde van een huis met visgraatmotieflaminaat in Alphen aan den Rijn. Over 1000 jaar zijn de restanten van VIVA Forum voor sociologen, archeologen en antropologen wat Kant, Plato en Nietzsche voor de Westerse filosofie zijn. VIVA Forum godverdomme, dat is Nederland in ASCII uitgedrukt op cheap ass HTML 1991. Anoniem de vraag stellen hoeveel potloden je tegelijk in je kut mag douwen en of je tegen je vriendje mag zeggen dat je liever door hem met een beprikkeldraade mattenklopper tegen je volslanke bodypositive-aars wordt geketst en dat dan allemaal serieus nemen omdat je je anders zo eenzaam voelt, draag ons allen weg, peak einde der moderne tijden. The edge of extinction. Ja toch? Echt hoor, hup VIVA Forum, hup! Hup gruizige paardenbekmeisjes met bullshitbaantjes en hondenpootjestattoos die hun automutilatiefantasietjes komen delen! Hup anonieme rukkertjes die wanhopig hun incellulitus bestrijden door onder een vrouwennaam in de virtuele broekjes van 'droomcoaches' hopen te komen! Hup horizonloze totale verweesde generatie (V) met uitzicht op abortusbonuskaart en een leuke koopwoning in Dronten. HUP! Zo. Neuken? Vijftig Tinten Grijs a gogo inclusief, gegarandeerd.