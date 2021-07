Voetbal is een contactsport.

F1 niet.



Playlist GeenStijl Café Mega Mix 64:

1. The Cure - A Forest (1980)

2. Jeff Wayne - The Eve Of The War (1978)

3. Ministry - Just One Fix (1992) - @prekert

4. The Jimi Hendrix Experience - Purple Haze (1970) - @R. Skickr

5. Belle Epoque - Black Is Black (1977) - @Hetkanverkeren

6. Def Leppard - Animal (1987) - @RickyLaRue

7. Laura Pausini - Solitudine (1993) - @Brabeaulander

8. Alice In Chains - Rain When I Die (1992) - @Pittzz

9. Lesley Gore - You Don't Own Me (1963) - @MickeyGouda

10. System Of A Down - Lonely Day (2006) - @lezeres

11. The Amazing Stroopwafels - Oude Maasweg (1982) - @Freezzz

12. ELO - Can't Get It Out of My Head (1974) - @Bad Casey

13. Time Bandits - Endless Road (1985) @Roos

14. Nina Hagen Band - Naturträne (1978) - @Dr. Blechtrummel

15. Phil Collins - Wish it Would Rain Down (1989) - @steekmug

16. Talk Talk - Life's What You Make It (1985) - @Koffieleut @Nuuk

17. Metallica - The Call of Ktulu (1983) - @GU

18. Dixie Chicks - Gaslighter (2020) - @LV-225

19. Puddles Pity Party & Haley Reinhart - Mad World (2015) - @komtdatschot

20. Nirvana - Turnaraound (1997) - @neonreclame

Bonustrack: John Scofiel - Rule the thumb (1986) - @TheOne48



*cheers*