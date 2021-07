Hiero in narcostaat NL is het zo dat je belangrijke nieuwsfilmpjes niet mag delen omdat het kwetsend is en zo wel dan komt de fatsoenskankerafdeling van RTL je mailintimideren met een aanval op de persvrijheid. Wij dachten dat het eigenlijk niet erger kon dan eerst op straat in een stad van '''hoop''' de persvrijhed neerschieten en daarna de persvrijheid van internet censureren, maar in Oostenrijk hebben ze inmiddels bewezen dat het nog véééééél erger kan. De nieuwsfeiten: een groep linksfascitische maoistische '''feministen''' ('einsatzgruppe', lol @ Godwin) is het gebouw van de Oostenrijkse nieuwssite OE24 binnengedrongen om aldaar de redactie fysiek te belagen met typisch zwakgeslachtgedoe als krijsen, janken, hysterisch drammen en andere terreur die tegenwoordig zo populair is bij millennials (UvA) en ander groenlinksig pus (V). Reden: de nieuwssite had het gewaagd de afkomst te noemen (AFGHANEN, UIT AFGHANISTAN) van de 'jongeren' die een 13(!)-jarig Oostenrijks meisje hebben afgeslacht.

Dat mag dus niet van de maoistische wokebrigades (V), want dat is op onnavolgbare hallucinante wijze 'seksisme en racisme' ofzoiets. Minderjarige meisjes afslachten is kennelijk een heel stuk minder erg dan dan de AFGHAANSE afkomst van verkrachters en moordenaars benoemen. Media die onwelgevallige feiten publiceren terroriseren, dát is pas een aanval op de vrije pers. Nu zijn het misschien nog lachwekkende lelijke wijven die toch helemaal niemand wil doen, maar volgende keer zijn het terroristen met een Kalashnikov. Het redactiezuiveren van Charlie Hebdo te Parijs was destijd ook maar een kleine moeite, in Oostenrijk zal dat niet veel anders zijn. Dankzij het immorele en vrouwenhatende internet hebben we gelukkig wel de ongecensureerde beelden nog. Aub niet teveel delen deze beelden, anders raken Nederlandse journalisten moralisten teveel gekwetst over vrije persgaring en de vrije meningsuiting waar ze zelf zo dankbaar gebruik van maken. Nu even teiltje zoeken en wat dozen tissues hamsteren. En wat breedgeschouderde incels (met snor) voorzien van afgezaagde biljartkeu en draagbare houwitzer voor de redactiedeur posteren.

Update: RTL Boulevard is voor vanavond monddood gedreigd. "Ernstige bedreiging, studio ontruimd".