Ook in het commentaar van hoofdredacteur Pieter Klok van de Volkskrant:

"Het lijkt er sterk op dat de aanslag voortkomt uit op hol geslagen criminele organisaties. De bloeiende Nederlandse drugshandel heeft een generatie gewetenloze misdadigers voortgebracht voor wie niets heilig is en een mensenleven niets waard. Ze hebben een lange rij liquidaties op hun geweten, vaak uitgevoerd door laagopgeleide, kansarme jongeren, die bereid zijn om voor een paar honderd euro een levenslange gevangenisstraf te riskeren."

Maar ja, de Ridouan Taghi's van deze wereld zijn ook ooit als ''laagopgeleide, kansarme jongere'' begonnen:

"Taghi maakte in zijn jonge jaren deel uit van de jeugdbende Bad Boys, actief in de omgeving van Nieuwegein. In 1992 werd Taghi voor het eerst veroordeeld voor onder andere inbraken en wapenbezit."

En het is uiteindelijk natuurlijk allemaal gelul. Iedereen krijgt hier in Nederland kansen om iets van zijn/haar leven te maken. In het onderwijs doen docenten hun stinkende best om de Mo's en Fatima's een stukje verder te helpen. En ja, het zal soms best wat lastiger zijn om voor deze jongeren een stageplek te vinden, maar dat wil niet zeggen dat het nooit of maar een enkele keer lukt; in verreweg de meeste gevallen lukt dat.

Maar de realiteit is wel, dat wanneer je alleen een VMBO diploma, of MBO niveau 2 hebt, je geen baan met een topsalaris zult krijgen. Wel een eerlijke nine-to-five baan, maar daarmee verdien je niet het soort geld om een Rolex om je pols te kunnen kopen, of een snelle BMW. Veel van die Taghi's willen dat toch, om indruk te kunnen maken op hun even foute vriendjes, en 'kiezen' dan voor het makkelijke, snelle geld van de misdaad.

Dát is wat er zo vaak aan schort in kringen van 'mensen met een migratieachtergrond'.