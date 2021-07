Nee toch. Wim Daniëls heeft een ideetje en uiteraard zat Wim Daniëls ergens in een microfoon dat ideetje van Wim Daniëls uit te leggen. Er is nu eenmaal geen microfoon in Hilversum te vinden waar vrolijke Frans (Wim Daniëls zou nu zeggen 'Zijn er eigenlijk nog meer namen die een uitdrukking met een karaktereigenschap hebben zoals vrolijke Frans? Leuk taaldingetje heb ik nou weer bedacht hè' en wij zouden zeggen HOUD JE BEK WIM DANIËLS) Wim Daniëls niet als taalliefhebber in heeft lopen zwatelen. Terwijl: Wim Daniëls is helemaal geen taalliefhebber. Wim Daniëls houdt van taal zoals Bill Cosby houdt van vrouwen: eerst verdoven, daarna verkrachten. De olijke ('olijk', een bijzonder woord, omdat het maar een klein beetje van betekenis verandert als je er 'vr' voorplakt, net als 'eten', GODVERDOMME WIM DANIËLS JONGEN DIT IS ECHT TOTAAL ONINTERESSANT) taalliefhebber Wim Daniëls zou het Nederlandse taalgebied maar op één manier een grote dienst bewijzen, en dat is als hij gewoon zijn muil houdt en meer ruimte op televisie en radio maakt voor mensen die niet Wim Daniëls zijn. Oh ja dit topic ging trouwens over genderneutrale taal en dat is natuurlijk een beetje een mal idee maar om eerlijk te zijn zouden wij een medicijn tegen kanker/corona nog afwijzen als het uit de koker van Wim fucking Daniëls komt.