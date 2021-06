Dat hele luxe bestaan is leuk en aardig, maar dat is voor een normaal mens niet vol te houden. Ooit, nu al lang geleden ben ik eens naar La Bolleur geweest. Dat was een soort hele luxe hoerentoko. Toen klotste het geld nog tegen de plinten op. Dan ben je na een paar uur gewoon Fl 5000,- kwijt. Dat is absurd veel, maar als je het niet voelt, maakt het niet uit. Het had ook in het kampvuur gegooid kunnen worden. En ik ben nieteens een hoerenloper, maar spannend en leuk was het wel. En nu? Nu ben ik een arme sloeber geworden. Al mijn poen is op en daar lig ik geen seconde wakker van. Een luxe leven is leuk, maar het gaat wel vervelen.