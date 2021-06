We waren eigenlijk nog steeds aan het prakkezeren wat onderstaand filmpje nou was. We zien (zie onder) staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat) nogal raar over het Binnenhof stiefelen. Mankeerde zij iets aan haar gestel? Liep ze voor het eerst op hakken? Was ze net gevaccineerd? Probeerde ze een bepaalde CDA-er na te doen? Is Dilan een reïncarnatie van Totilas, en zat er een onzichtbare Nikki Sterkenburg in haar nek? Mogen we die naam (Nikki Sterkenburg) wel zeggen qua fatsoen? Kijk het antwoord bij Binnenhofwatcher en algeheel luis in pels van het Ministerie van JenV Huig Plug. Vanaf 31:20, maar het hele filmpje is het kijken waard. "Wanneer gaat u aftreden, Hugo de Jonge"