Even geleden nog gevraagd in het ziekenhuis en ja: de IC lag er vooral vol met oudere dikkere Marokkanen, Hindostanen en Turken. Maar dat wisten we al en is dus niet waar.

Oudere Marokkaanse man, laat filmpje zien van man met witte jas aan in een keuken. Die zegt dat je na 3 jaar onvruchtbaar wordt van de vaccinatie. Filmpje komt uit Marokko. Wie is die man ? " dokter". Is die betrouwbaar ? "Ja" Waarom staat die in een willekeurige keuken en hoe weet hij dat er over 3 jaar problemen komen ? " hij is betrouwbaar". Hoe weet je dat het een dokter is ? "witte jas"

Valt niet logisch tegenaan te praten. Het is een geloof, net als die lekkere godsdienst, niet tegenaan te redeneren. Er is niets tegen waanzin zolang er een systeem in zit en er gods zegen op rust. Met feiten ga je het niet redden, als ze je al verstaan en naar de Nederlandse media kijken. Die parallelle samenleving is er gewoon. Niets nieuws maar dus ook niet waar. Want niet gewenst.

Laten we er nog wat meer zakken geld en buurtregisseurs tegenaan gooien. Dat werkte eerder ook al zo goed. Maar nu echt !

Het ligt altijd aan de omstandigheden, nooit aan de mensen zelf, en als dat wel zo is moeten ze ermee geholpen worden. En dan komt alles goed.

Laten we nog wat meer van die mensen binnenhalen om bij te scholen.