Op 16 maart 2020 gaf Rutte de onderstaande groepsimmuniteit-speech. Op 19 maart publiceerde publicist en ingenieur (geen viroloog) Tomas Pueyo het artikel The Hammer and the Dance waarin hij pleit voor een totale lockdown om het virus in te dammen. Rutte was blijkens de vrijgegeven SMSjes dusdanig onder de indruk van het artikel dat hij het naar Hugo en Ferd stuurde met de tekst: "‘Stuur jullie separaat bericht met link naar artikel. Ben hier van geschrokken. Kan kwaliteit, etc. niet overzien. Hugo, heb jij kanalen dit snel, misschien eerst buiten het RIVM om, te laten valideren?"

Het is onduidelijk waarom Rutte het RIVM wilde passeren, naar verluidt stonden ze niet erg open voor geluiden van buitenaf. Hugo's antwoord ligt trouwens ergens op de zelfde hoop als 5 miljard euro aan bonnetjes. "Een antwoord van De Jonge op het verzoek van Rutte is niet terug te vinden in de openbaar gemaakte correspondentie."

Rutte liet de Kamer vandaag weten dat hij zich niet geroepen voelt in te gaan op de SMSjes. "Een en ander geeft mij thans geen aanleiding tot inhoudelijke opmerkingen, mede in het licht van het feit dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid de aanpak van de Coronacrisis door de Nederlandse overheid als geheel in onderzoek heeft."

Rutte zwoer vanaf het begin bij 'de experts', wier oordeel hij "heilig" noemde. Dus toch wel brisant dat hij meende het RIVM vervolgens te moeten omzeilen bij zo'n belangrijk vraagstuk. Maar verder is het inhoudelijk maar beperkt spannend, en toont het eerder aan hoe ontvankelijk Rutte was voor alternatieve opties. Uit andere SMSjes blijkt ook dat Rutte best wel een havik was en erg vroeg al aandrong op een inreisverbod uit China en scherpere controles op Schiphol. Maar dat was in dat stadium volgens zijn topambtenaar "Te complex. Vanavond zeggen dat we er serieus naar kijken is maximum." Rutte man van het volk genaaid door de schaduwmacht!

Dit is dan weer wel spannend. Wie was de plaatselijke patient zero?

Groepsimmuniteit (nog steeds prima plan ja toch)