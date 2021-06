Willem Engel. Dansleraar. Zweefmolen. Complotagressor. Rattenvanger. Oplichter. En al een jaar de meest beroemde """tegendenker""" van de virusverveling. Zaterdagavond zei hij wederom iets tergend doms en daarmee deed hij iedereen een ENORM plezier, want dat gaf demense iets om op te projecteren en af te reageren na de hartstoppende beelden van Christian Eriksen. Deze zondag is het luidkeelse gebed om iemand van het internet te bonjouren oorverdovend en dat is best koddig: Eerst maken we Willem Engel, een soort Thierry met een knotje, collectief enorm groot door alles wat hij zegt, doet, aanprijst, afprijst of koopt in Spanje te analyseren, bespreken, verwerpen en beschimpen. Vervolgens willen we met z'n allen de Gewraakte Tweet verwijderd hebben (Twitter heeft dat gebed verhoord) en daarna heffen we met z'n allen in koor het stampvoetgospel aan waarmee zijn digitale begrafenis wordt aangemoedigd, begeleid door screenshots van die bewuste tweet opdat anderen zien dat we dat allemaal willen.

Je moet voor de gein ook de reacties op Lonneke Engel - geen familie? - eens lezen, die met iets meer empathie ongeveer hetzelfde zei. Dan zie je de tekstboek internet reflex bij Heftige Gebeurtenissen: mensen die hoog in hun emotie zitten, zoeken altijd naar een bliksemafleider en de eerste die in de ogen van de massa iets controversieels of ongevoeligs zegt, daar mag je zonder enige rem helemaal op los gaan met ziektes, oudste beroepen en vitriool. Het Nieuwe Testament van het Internet heeft het oudste vers van het Genesis van het Oude Webtestament overduidelijk doen vergeten: Don't Feed The Trolls. Willem Engel is een product van onze eigen projectie.

Eriksen is overigens niet gevaccineerd. Willem kreeg dus weer eens ongelijk en zijn tweets hebben sowieso nul fysieke invloed op het welzijn van een Deense voetballer. Met die kennis zouden we Dansdodo & Co dus volkomen kunnen doodzwijgen. Maar dat station is al een tijdje geleden gepasseerd. We draaien nog maar eens om, het is zondag en het gaat gelukkig beter met de Deen. Het internet, daarentegen, heeft iets langer nodig om te herstellen. Beterschap!

'Willem moet weg' - 'Hier, foto's voor bij je oproep'

Zalvende Psalm uit het Oude Testament