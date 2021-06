Het vaccinatiepaspoort, ook wel het Digitaal Covid19 Certificaat. Dat registreert dus niet alleen of je al dan niet gevaccineerd bent. Ook met een negatief testresultaat of recent herstel van covid mag je de grens over, en voor de lezer is het onbekend op welke van de drie factoren je licht op groen gaat. Voor dat reizen over de grens kunnen we er nog wel wat begrip voor opbrengen, maar het wordt wel gewoon echt naar als die zachte dwang voor binnenlandse gelegenheden ingezet gaat worden. Mensenrechtencollege Raad van Europa is niet voor niets tegen.

Maar goed, laten we nu niet doen alsof Nederland niet het Liberia van de EU is. De EU lanceert het vaccinatiepaspoort op 1 juli, maar Nederland heeft nog altijd 1,8 miljoen vaccinaties niet aan de RIVM-database COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS) gekoppeld, dus voor hen zit een het paspoort er sowieso niet in. Fleur, Pepijn en Nicky, zeg er wat van.