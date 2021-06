De Haagse krachtpoliticus en allround mooie lul Richard de Mos werd ooit wereldberoemd met dit Pownews-filmpje, waarin hij Rutger Castricum een rondleiding gaf in zijn volstrekt onduurzame label Z-woning, waar de lampen de hele dag brandden, de thermostaat op 23 stond, en de ramen open. De Mos stond iedere dag een uur onder de douche, en had 12 terrasverwarmers in zijn plastic tegeltuin. Inmiddels is Richard iets klimaatbewuster geworden en rijdt hij een auto met katalysator. Herstel. Niet rijdt, maar reed. Want schorriemorrie heeft het GroenLinks-pijpje onder zijn bolide gejat.

Katalysator-dieven zijn vaak Oost-Europese bendes, die in het hele continent "werkzaam" zijn. Dieven krijgen 50 tot 100 euro per katalysator (info uit 2020) en het gaat de bendes vooral om palladium, de bitcoin onder de metalen. Deugmobielen met de meeste edelmetalen in de katalysator zijn Honda Jazz, Lexus RX en Toyota's Prii. (Algemeen Dagblad). Na de break een katalysator-diefstal bij klaarlichte dag.