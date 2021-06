En welk artikel van het Wetboek van Strafrecht zou je dan ten laste willen leggen?Met het maken van winst is niets mis. Wat je hem kunt verwijten is huichelachtig gedrag gezien zijn pogingen om te doen voorkomen alsof hij dat allemaal om niet deed. Maar dat lijkt me dan weer geen reden voor royement, zeker niet bij het CDA, want is een basisvoorwaarde om een succesvol politicus te zijn/worden. Daarvoor is Siewert met vlag en wimpel geslaagd, lijkt me. Maar strafbaar? Nee, absoluut niet. En dat moet het ook niet worden, want jij gaat ook niet bij je baas aan het werk als die je geen loon geeft. De hoogte van dat loon is dan weer volstrekt arbitrair. Messi (of Rutte) verdient (of: ontvangt) nu eenmaal meer dan jij en ik, ongeacht of we dat terecht vinden of niet.

De markt (of in dit geval: de domheid van de ambtenaren) heeft in dit geval beslist hoeveel iemand 'verdient'. Dat is hooguit een reden om dit soort (en de meeste andere zaken) NIET door de overheid te laten regelen omdat ambtenaren incompetent en/of onbetrouwbaar zijn. Als ik de AH of een andere supermarkt maar niks vind, kan ik er vrij en zonder veel moeite/problemen voor kiezen om mijn boodschappen elders te doen. Bij de overheid heb ik als burger die keuze niet of nauwelijks. Daarom moet die overheid zo klein mogelijk zijn en zo min mogelijk macht hebben.