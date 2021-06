Tja, de overheid (vooral de Nederlandse, uiteraard) wil nu eenmaal alle financiele transacties tussen burgers kunnen inzien en controleren, om een deel van het bedrag op te kunnen eisen. Vandaar dat er serieuze plannen bestaan om cash helemaal maar af te schaffen. In sommige Europese landen is er al een wettelijke limiet aan bedragen die cash mogen worden afgerekend, en het lijkt me ook geen toeval dat er opeens overal stemmen opgaan om beroepen als prostitutie (de cash-only branche per uitstek) uit te bannen of te verbieden. Probeer anders ergens maar eens een simpele Amerikaanse cheque te cashen in NL. Volkomen normaal betaalmiddel in de VS, maar kan hier niet. Te anoniem. Er valt niet te herleiden waar dat geld vandaan komt aan wie het geld bij het verzilveren cash werd uitgekeerd. Nieuwe gebruikersovereenkomst van PayPal al gelezen ? Die werd onlangs gewijzigd "als gevolg van EU wetgeving" (dat staat er ja, letterlijk). Waarom ? "Om het makkelijker te maken voor banken."

Je moet Paypal nu machtigen om bij je bankrekening te kunnen. Handig voor de overheid ! Kijk voor de gein ook maar eens op de website "betterthancash DOT org", een internationale club ("a partnership of governments, companies, and international organizations that accelerates the transition from cash to responsible digital payments to help achieve the Sustainable Development Goals") die het afschaffen van cash geld wil bespoedigen en dat uiteraard alweer in een mooi duurzaam klimaatjasje heeft gegoten.