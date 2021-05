Heel Holland wil vaccineren. Okee, op die MoEdErHaRt-types en Superjank na dan, maar verder is het volk inmiddels zo spuitgeil als de premier met een petje op. Want: eenmaal gevaccineerd kun je met een Hugo de Jonge-ausweiss doen wat je wilt zonder testen(€€€). En aangezien Heel Holland weer gewoon de hersentjes wenst te laten verweken in woonwarenhuizen en de Efteling, optredens van De Snollebollekes wil bijwonen en op verkansie wenst te gaan in een Turkse all inclusive is je laten vaccineren het nieuwe Opel-rijden en blij zijn met een extra feestdag want 'lekker vrij'.

Maarja. Er moet op de vaccinatiebeurt worden gewacht en 'jongeren' komen pas als allerlaatste aan de beurt. En als de Hollander, in casu de 'jongere', ergens niet goed in is dan is het wel op de beurt wachten. Het zijn wat dat betreft net babyboomers die jongeren.

Niet getreurd kinders! Want 'jongeren' in het poepsjieke en keurige Gooi hebben reeds bewezen dat je gewoon je spuit kunt halen wanneer je maar wil en verder fuck mensen die het harder nodig hebben dan jij. Het blijkt namelijk dat je alleen maar een prikafspraak hoeft te plannen onder het motto 'ik ben extra kwetsbaar dus ik heb voorrang' en als de GGD'er dan vraagt om de huisartsverwijsbrief zeg je gewoon 'oeps, vergeten' en hoppetee, die spuit zit al in je arm.

Reden: de GGD gaat uit van 'het goede in de mensen'. Welja. Laat anders gelijk ook je achterdeur open staan. Geef je mobieltje in bewaring aan een willekeurige MOE-lander op straat. Laat je blonde dochter stage lopen in een azc. Vertrouw een Limburgse CDA'er met landaankoop. Loop als transgendergay door Amsterdam-West. Stem rechts en laat Kaag de formatie leiden. Kan jou het schelen, ga lekker uit van het 'goede in de mensen'.

Is dus allemaal de schuld van Rutger Bregman met zijn oornatte 'mensen deugen'-DWDD-hoopretoriek. Hoe meer je het rondbazuint, hoe meer mensen het ook echt gaan geloven. Met alle gevolgen van dien, zoals Gooische 'jongeren' die nu gevaccineerd naar hockeyfeesten kunnen terwijl oma Lupus en neef Astmalong alsnog aan Covid-sterven omdat ze niet snel genoeg kunnen worden gevaccineerd.

Bedankt GGD! Bedankt Rutger Bregman! Bedankt [vul hier een naam in die er verder niets mee heeft te maken maar waarvan het echt heel fijn zou zijn als die eens op een platform als Geenstijl door de poep wordt getrokken]!