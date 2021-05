KWOOT - Informateur Mariëtte Hamer wil in het regeerakkoord plannen opnemen voor een ‘duurzame economie’, een ‘inclusieve samenleving’ en ‘digitalisering en internationalisering’. Dat staat in een stuk dat alle fractievoorzitters van Hamer hebben gekregen. Conservatieve oppositiepartijen spreken over een ‘linkse agenda’. (AD Politiek)

Het referendum was al gestolen, en nu worden de verkiezingen ook nog gestolen. Op klaarlichte dag. Waar we bij staan. Gansch het land ging over rechts op 17 maart. Maar in Den Haag danst links de horlepiep en polonaise. Paar dagen geleden riep iemand hier in de straat dat de Postcodeloterij ook nog zou aantreden bij informateur Hamer. EN VERDOMD, ja hoor. Daar is het hele operettegezelschap van handophoudende meningen- en fatsoensfabriekjes die aan de policor tiet van de PC-loterij hangen.

De Chef Politieke Redactie van De T. (dat is de gezaghebbende mevrouw die Wouter de Winther steeds naar talkshows stuurt & daarbij de ALLERLAATSTE die je in Den Haag tegen je in het harnas wil jagen, vraagt zich onderwijl en openlijk af waarom u nog zou stemmen. Gamechangertje dit hoor.

Op 17 maart jongstleden kleurde u een vakje rood, en het is allemaal voor niets geweest. De Tweede Kamer wordt een soort commercial van de Plus, de ministerraad een aflevering van Spangas, en Ilse van de Appie kookt voortaan vega wereldgerechgten in het kamerrestaurant.