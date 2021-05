Ja hallo studentikoze roeiertjes van Utrechtse roeiclub Orca. Als jullie zo'n grote bek hebben en een mailtje naar GS sturen met de vraag of we er een geinig topic van willen maken, moet je niet lafjes na wat interne peer pressure meteen bukken en knielen. Kan wel, maar dat doe je dan maar mooi in je eigen tijd. Ons van GS is geen woke safespace met triggerwarnings en instant censuurbeleid als de keuken te heet wordt terwijl je er in staat. GS niét. Dus die huiliehuiliemailtjes met 'boehoehoe, we hebben spijt van dit topic want mensen voelen zich gekwetst' en, veel erger, 'boehoehoehoe, wij eisen censuur, en wel nu' zetten we gewoon online zodat iedereen kan zien wat een bange broekenplassers jullie zijn. Typische generatie snowflake: wel de lusten, niet de lasten, en meteen in blinde paniek als iemand wat tegengas geeft want oei, straks krijgen we geen likes meer op onze narcistische zelfgecensureerde goedweershow social media. Zie het als een harde les volwassen worden, iets met billen blanden en blalen zitten. Daar word je later groot en sterk van, tenminste geen knotjesdragende zitplasser die graag met hen/zij wil worden aangesproken en een abonnement op De Correspondent heeft. Lekkel stoppen doen met loeien nu, stelletje uitgeloeide loeigoelen, en vanavond gewoon weer een of ander bezopen sloopkogeltje met dreadlocks ketsen op die pluizenclub van je, huilmans.

Censuurverzoekje 1

Roeiyh Yong hai xxx@gmail.com via geenstijl.nl 12:26 (2 uur geleden) aan Redactie@geenstijl.com

Beste redactie van geenstijl,

Zouden jullie die screenshots van die mail kunnen verwijderen? Niet iedereen kan het even appreciëren. Of gewoon het hele artikel vinden sommige mensen van de ploeg beter.





Censuurverzoekje 2

Roeiyh Yong hai xxx@gmail.com via geenstijl.nl 13:57 (37 minuten geleden) aan Redactie@geenstijl.com

Beste redactie van geenstijl,

Zouden jullie ook het hele artikel kunnen verwijderen? Hoe ironisch het ook is