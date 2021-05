Geen idee of waargebeurd of gewoon een challenge op GeenStijl te komen maar in het tweede geval is het gelukt. Een roeiploegje van de Utrechtste studentenroeivereniging Orca had als naam 'Roei Yong Hai' o.d.z. 'Sambal in je reet'. Dus een of andere troela naar het bestuur stappen wegens 'Roei Yong Hai' is kwetsend voor Sjenezen. En nu moet de naam worden aangepast. Iets met "Sociale veiligheid" of zo. ENFIN. De mannen van roeiclubje Roei Yong Hai zoeken inspiratie. Zelf kwamen ze al met het uitmuntende 'Roeigoeren' o.d.z. 'Wij zijn ook wel een keer uitgeroeid'. Lijkt ons gevalletje niks meer aan doen. Maar betere opties en alle grappen over 'loeien' mogen in de comments. Alvast dank!

