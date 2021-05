Nou poeh poeh nou nou goh goh, vijftien burgemeesters van grote steden slaan alarm om de situatie in de meest kwetsbare stedelijke gebieden omdat er 'voorkomen moet worden dat er een parallelle samenleving ontstaat'. EEN PARALLELLE SAMENLEVING??? WAAR HEBBEN ZE HET OVER.



Dat hebben wij namelijk nou nooit, het gevoel van een parallelle samenleving, als we verdwalen in Amsterdam-West, tachtig procent van de inwoners 'zwart' is en blijkt dat een deel van de kinderen via een islamitische basisschool met 0 niet-islamitische kinderen promoveert naar de islamitische middelbare vulkaanuitbarsting Cornelius Haga met 0 niet-islamitische kinderen, tussendoor bijspijkeren op de madrassa, beppen in de moskee, lekker voetballen bij de islamitische voetbalclub en zwemmen tijdens de gescheiden zwemuurtjes, met voorts in de bubbel alleen maar vrienden en familieleden met precies dezelfde ideeën en opvattingen.

WAT NOU, parallelle samenleving? Dat hebben wij nou nooit, een gevoel van een parallelle samenleving, als we in Amsterdam-Oost door Ilyas in ons gezicht getuft worden met de bijsluiter 'gays is not normal'. Dat hebben wij nou nooit, een gevoel van een parallelle samenleving, als jongeren in de moskee zich niets meer aantrekken van normen, waarden en wetten, omdat ze geïndoctrineerd worden door sprookjesboek en salafistische aanjagers.



Dat hebben wij nou nooit, een gevoel van een parallelle samenleving, als de politie Utrecht-Overvecht uit wordt gejaagd omdat zij het niet voor het zeggen hebben in die buurt. Dat hebben wij nou nooit, het gevoel van een parallelle samenleving, als we door de Afrikaanderwijk in Rotterdam lopen en de voertaal Turks is. Dat hebben wij nou nooit, het gevoel van een parallelle samenleving, als de rapgoden van de Bijlmer (Van der Madeweg is de eindhalte) elkaar verminken met machetes.



Het is TE LAAT, burra's. En de oplossing - wij hebben 'm ook niet meer - is weer zo kansloos als bruin brood aan je vishaak. Het zit er wel, maar er hapt toch niemand: "Ze vragen om een jaarlijkse rijksinvestering van 500 miljoen euro en wettelijke aanpassingen. Daarmee kan in deze wijken bijvoorbeeld tien uur extra activiteiten op en rond school per week worden aangeboden."