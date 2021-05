In de USSR en andere Oostbloklanden werd er in het basisonderwijs ook gewoon gekeken naar waar je goed in was, dat ging je dan vervolgens studeren of je dat leuk vond of niet, dit werd dan ook afgestemd op hoeveel behoefte er aan een bepaalde studie was. Geen duizenden studenten vrijetijdskunde, communicatiewetenschappen en andere onzinstudies die straks aan de staatstiet hangen of met subsidies overeind worden gehouden. Uiteraard ben ik geen absoluut voorstander van het Sovjet model maar ik vind dat er wel een beetje gekeken mag worden naar waar maatschappelijke behoefte aan is. Prima dat je wil studeren wat je wilt, maar dat een ander daar vervolgens de rekening voor krijgt omdat je geen werk kunt vinden hetgeen je van tevoren had kunnen weten vind ik niet eerlijk of sociaal.