Het echte nieuws is natuurlijk dat er in dat openbare gesticht of the United States of America nog mensen rondlopen die een beetje zelfstandig kunnen denken. Het stond in de sportschool wel eens op: TLC. The Learning Channel en dan programma's over peuters in zogeheten Beauty Pageants.

Er is iets verschrikkelijk goed mis in dat land. Obsessie met uiterlijk en seks is een symptoom van decadentie. Op het moment dat je daar willens en wetens kinderen in betrekt, ben je wel heel erg ver heen.

Verder alles wat de meneer in bovenstaande filmpjes zegt. Plus een clipje uit één van mijn twee absoluut favoriete feelgood films aller tijden: www.youtube.com/watch?v=ZreZzV7y18Y

De andere film is overigens Bend it like Beckham. Just in case.