Als Purmerend al de anus van Amsterdam is. Wat is de milieustraat van Purmerend dan? Over die vraag mag u nadenken tijdens het bekijken van de realtime livestream van de milieustraat Purra. Milieustraten zijn de Primarks van de coronatijd. U zit maar de hele dag thuis, gaat wat rommelen en opruimen, schuurtje, tuintje, verandaatje. En al die teringzooi moet ergens naartoe. Gevolg: iedere milieustraat in Nederland werd een Van Brienenoordbrug op maandagochtend. Doortastende lokale ambtenaren hebben nu bedacht dat het slim is om een Gemeentewerf Livestream aan te bieden opdat eenieder kan zien hoe druk het is, en dat is best briljant. Dat de Milieustraat van Purmerend maar net zo beroemd mag worden als de Rotonde van Purmerend. Hee, daar is Danny de Munk.

Omdat iedereen stationair in de file staat voor de Milieustraat...