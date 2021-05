Minnesma is o.a. "filosoof". Je leest in kranten altijd interviews met mensen die "schrijver en filosoof" zijn. Hoe komt een filosoof eigenlijk aan zijn/haar duiten ? Is er ooit wel eens bedrijf geweest dat een filosoof heeft ingehuurd ? OK ik snap dat je tijdens je studie filosofie Plato, Socrates en al die andere toga dragende tzatziki vreters moet lezen enzo, en Descartes, Schopenauer, Hegel, Sartre, al dat geneuzel van weet ik veel wie allemaal... (Best veel WITTE mannen trouwens, mag dat nog wel ?)

Minnesma werkte bij :

DRIFT (Dutch Research Institute For Transitions) : This project received funding from the European Union's 'horizon' research and innovation programme.

Bij GREENPEACE

NOVEM

URGENDA ("doel : nederland sneller duurzaam maken !" : krijgt indirekte subsidie in de vorm van geld van de postcodeloterij...

Something tells me dat Minnesma aardig in de slappe was zit.

Dan won deze mevrouw ook nog 3 maal de "duurzame honderd" lijst. "Deze ranglijst wordt jaarlijks gepubliceerd en geldt als een gezaghebbende ranglijst voor 'groene denkers en doeners' in Nederland."

Misschien kan Trouw eens een lijstje samenstellen van de 100 meest cashende "grootsubsidie verdienderts" ? Of wellicht een idee voor GS om dit eens tot op de bodem uit te zoeken / vogelen ?