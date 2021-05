Je begrijpt het gewoon niet. Zwart zijn is een way of life, een cultuur, een gezamenlijke geschiedenis en gedeelde lived experience. Dus Zwart is een volk, een en ondeelbaar. Wit daarentegen is niks, enkel een kleur. Er bestaat geen witte cultuur, een gezamenlijk verleden etc. Vandaar geen hoofdletter. En blank verdient niet eens geschreven te worden, daar mensen die zich als blank identificeren deel zijn van het probleem, als onderdrukker, als exponent van Whiteness, arrogantie, dominantie, agressie, onderdrukking en vooral kolonialisme. Vandaar ook geen blank.

Aldus de partij Bij1 en de haatdragende ideologie waaruit ze voorkomt.

Wat ik gewoon leuk blijf vinden is dat Chedda lekker bij de politie werkt op de webcare afdeling. Beetje interne stukkies tikken over hoe verschrikkelijk haar collega’s zijn, all the way to the bank, salaris, vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

De rolstoel moet wel blijven rollen natuurlijk. Als anti-kapitalist wil ze dan nog wel eens vergeten dat ditzelfde kapitalisme ervoor zorgt dat ze een prima baan, een prima salaris en een prima rolstoel heeft. Probeer daar maar eens om te komen in - zeg maar- de Soviet-unie, Noord-Korea of Cuba. Daar had ze op stompjes rondgewaggeld in de goot met een tinnen bordje om geld bedelend.

Bij1. Ik hou er wel van.