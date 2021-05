Vrolijkstemmend pluimplaatje via Stormjager Wouter (#FF). Nog even volhouden mensen. We krijgen nog een Bibberweek des Doods, met een kletsnatte stormachtige Herdenking des Doods op 4 mei en een ellendige Zesde Mei (de dag dat het voor altijd koud werd in Nederland). Maar dan zwiepen de temperaturen omhoog tot wel 20 tot 25 graden! Meivakantie voorbij, iedereen blij! ProTip: sla nu bier en burgers in, want Hugo kennende hebben we komend weekend ernstige tekorten. Na de breek; het nu al historische ZOMERWEERBERICHT van WeerOnline, met keiharde alsook schokkende weerprimeurs over warme dagen, zon en temperaturen in de nu al historische zomerzomer van 2021.

Quiz. Hoe vaak wappert WeerOnline-meneer met zijn hand?