Je kunt zeggen van zo’n Rutte wat je wilt, maar niet dat hij vertrekt. Sterker nog: hoe langer het duurt, hoe groter de kans dat je er Klaver bij krijgt. Als staatssecretaris van windmolens en biomassa of zo. En misschien is dat wel prima. Als we nieuwe verkiezingen doen, zul je zien dat de VVD met 80 zetels een absolute meerderheid pakt. Een steeds groter deel van ons maar traag opwarmende landje wil kennelijk niets liever dan nog vier jaar door dezelfde kliek richting totale aanhankelijkheid geduwd worden. Waar gehakt wordt vallen spaanders en dat die spaanders uit duizenden vernietigde levens bestaan: boeien! Dan scheiden onze wegen. Dan zitten we het op verschillende vertrekpunten. Dan gaan we gewoon verder met waar we mee bezig waren. Een glas. Een plas. Vriendjes worden? Gaan we Kabinetje en Tweede Kamertje spelen. Als jij een motie van afkeuring indient, dan krijg je meteen het kamervoorzitterschap. Boter bij de vis. Wat wil je nog meer?

Zo. Proost.