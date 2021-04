: "En dat terwijl de EV techniek aan zijn begin staat en de plofmotor aan zijn eind"

De eerste electrische auto werd gebouwd in 1888 en is in die tijd regelmatig opgedoken in verschillende vormen. Die techniek is bijna net zou oud als de verbrandingsmotor. Het is gewoon echt niet te verwachten dat er enorme sprongen gemaakt gaan worden in BEVs. Waterstof zie ik ook niet zo snel gebeuren (is een ramp om een dergelijke installatie lekdicht te houden en het is bij grootschalig gebruik wachten op de eerste enorme kaboem in een woonwijk voordat die krengen weer verboden worden). Misschien dat we nog iets gedaan gaan krijgen met flow batterijen (vloeibaar electroliet dat getankt kan worden als benzine).

Alleen het ritje naar Milaan zou elke verbrandingsmotor al winnen, en ik zie niet hoe dat een erg vergezocht scenario is. Zelfs een ritje naar zuid Duitsland zullen de meeste BEVs niet in één keer kunnen maken waar een verbrandingsmotor in één ruk door rijd. En hoewel dat voor het grootste deel van de mensen niet de norm houden veel mensen bij het aanschaffen van een auto toch rekening met die uitzonderingsgevallen. Ik rijd in een stationwagen. Niet omdat ik elke dag grote hoeveelheden lading vervoer, maar omdat ik vaak genoeg er grote dingen in laad waarvoor ik anders een aanhangertje oid zou moeten gebruiken (of afhankelijk word van andere mensen en/of diensten *de horror*)