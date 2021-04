Niets meer heilig niets meer veilig. Glazen kruidenpotjes van Verstegen zijn voor Nederland wat jonge jongens zijn voor Sid en Martijn. Vertrouwd maar toch elke keer weer spannend. Maar zelfs van de Nederlandse keuken mogen we niet meer genieten zonder lijf en leden te riskeren. Een lading Verstegen-potjes werd in maart 2020 uit de handel gehaald omdat er mogelijk glasdeeltjes onder de rand van de dop los konden komen, zo tussen uw komijnzaad enz.

Vervolgens bleek dat die lading via tussenhandelaren wél gewoon in uw keukenkastje terecht kwamen. "Een bedrijf in Zeewolde zou de partij vernietigen, maar dat bleek niet gebeurd. In plaats daarvan, is de partij opnieuw op de markt gebracht. De NVWA kwam de zaak op het spoor na een melding van iemand die zich aan een kruidenpotje had bezeerd." Het betreft potjes laos, paprika mild, chili, Italiaanse kruiden, cayennepeper, dragon, kaneel, komijnzaad, nootmuskaat, paprika pikant en peper zwart met een specifiek partijnummer dat u hier kunt checken.

Maar goed, nu zitten er dus vijf strijders in 't gevang op verdenking van hoogverraad en "het willens en wetens verhandelen van schadelijke potjes met kruiden en specerijen. (...) Inmiddels hebben rechercheurs twee bedrijfslocaties in Zaltbommel en Zeewolde doorzocht. De NVWA heeft daardoor het grootste deel van de illegaal verspreidde partij kunnen traceren. De getraceerde producten zijn in beslag genomen, zodat deze nu effectief uit de handel zijn gehaald."

En Rutte? ZWIJGT alsof het pasen is.