Nou, dat was dus géén PostNL-bezorger. We citeren maar gewoon even uit het bovenstaande interview. "Dus dan zetten ze een geweer tegen m'n vrouw en die moet bij de kleine [acht weken oud, red.] vandaan. En ik word door de woonkamer gesleurd. We hebben nog echt wel gesmeekt de baby bij ons te houden en, nou ja, dat was ook kansloos. (...) Ze zeiden ook echt meerdere malen: "Wil je dat ik je baby pak, wil je dat ik je man sla?" Ze hebben m'n man meer dan 20 keer op z'n hoofd geslagen". Het verdere sadisme dat zich in de rest van het halfuur voltrok is ook niet te doen trouwens. Fles water over de man leeggieten, prop in de mond van vrouw, dat werk. Maar, dan heb je ook wat, namelijk "onder andere een aantal waardevolle sieraden, designertassen en een Rolex-horloge." Met de vrouw gaat het niet mentaal niet al te best, heeft veel nachtmerries en is in behandeling bij een psycholoog.

De politie hint trouwens op een overeenkomst met een eerdere overval. "In januari vond een vergelijkbare overval plaats. Dat was op IJburg, in de woning van realityster Amanda Balk. Daarvoor is op 19 april een 21-jarige verdachte aangehouden. Wat zijn rol bij de woningoverval op IJburg was en of hij mogelijk ook betrokken was bij de overval op 18 maart op het gezin aan de Gaasterlandstraat, wordt onderzocht." Iets aan de optics van de buit en de tongval van het echtpaar doet ons vermoeden dat ze ook uit het showbiz-wereldje komen, maar wat weten wij er nou van.

Ohja, zouden we het signalement bijna vergeten. "Eén van de overvallers is zo’n 1.90 meter lang, leek eind twintig en heeft een lichtgetinte huidskleur. Hij heeft donkere ogen en droeg een zwart petje. Zijn handlanger heeft een donkere huidskleur en volle lippen. Hij is zo’n 1.70 meter lang en droeg zwarte sportschoenen." En gaat over tot de orde van de dag.

"I will take your child and put it in oven"