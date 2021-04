Ik persoonlijk vind het niet kunnen dat de horeca dicht zit, de sportscholen dicht zitten, de bioscoop, poolhal, theater, en ga zo maar door. Dat alles dicht zit. Niet vanwege de naleving op de coronaregels. Dat werd uitdrukkelijk gezegd. Ook door onze twee clowns:

"We hebben er alle vertrouwen in dat de horeca de coronaregels goed in acht kan nemen in hun ondernemingen. Daar zit het probleem ook niet. Het gaat om het verminderen van het aantal reisbewegingen. Dat is het probleem. Dat willen we voorkomen. En daarom houden we alles dicht."

Kun jij mij uitleggen waarom het dan dus ok is om een event met 10.000 mensen vanuit alle steden uit het hele land naar 1 stad te laten trekken, door alle provincies heen te baggeren, om zich vervolgens allemaal in 1 stad te concentreren om even lekker te feesten, en daarna weer allemaal door het hele land terugakkeren. Velen zullen bij vrienden crashen, want ja feestje duurt lang, je hebt wat gedronken en je wilt niet nog eens een keertje snachts doodmoe van Breda terug naar groningen reizen halfdronken/halfkaterig. Dus slaap je snachts bij wat vrienden die 10 km verderop wonen.

Kun jij mij uitleggen waarom dit FieldLab event, wat dus ingaat tegen zo ongeveer alle argumenten om de rest van Nederland dicht te houden, dus ineens geen probleem vormt op dat gebied.

En kun je me dan ook even vertellen waarom dit FieldLab event nuttig is? Een FieldLab event dat totaal geen afspiegeling is van "het normale leven" het is een concert. Dat 1 x per jaar gegeven wordt. Itt tot bovengenoemde horeca, bioscopen, theaters etc. die het hele jaar door bezocht worden. En dus een veel beter proeftuin zou zijn om nuttige data uit te halen.

Een event wat waar ook nog eens een heeeel select type bezoekers komt, jongeren veelal. Zo ongeveer 0 migranten. Verder totaal geen enkele afspiegeling van de maatschappij, hoe dat nuttige informatie gaat opleveren voor de bestrijding tegen corona of het opleveren van nuttige data voor de opening van Nederland.

Waar het op neer komt is dat er nu heel veel geld wordt gestoken in bijna letterlijk "Brood en Spelen" om het volk rustig te houden. Alle mensen die het zo erg vinden dat het concert niet door gaat, hebben het echt *alleen* maar over "Mijn feestje gaat niet door boohoo". Ik heb nog niemand gehoord over: "Kut dat het niet doorgaat, nu kunnen we geen informatie inzamelen over de opheffing van de lockdown".... Nee.... "Mijn feestje wordt mij niet gegeund"..... Het is een FieldLAB *experiment* in het leven geroepen om data te verzamelen over hoe de maatschappij terug kan naar normaal. Naar een opening van de lockdown. Dat is het doel. Niet een feestje. Althans dat zou het moeten zijn, want zo is het ons verkocht.

Ik ben geheel voor het niet laten doorgaan van dit event. Want het is op geen enkel vlak nuttig. Het is op geen enkel vlak te rechtvaardigen tegenover ondernemers. Het is op geen enkel vlak te rechtvaardigen voor de data die het oplevert <- Wat het hele fucking *doel* moet zijn van die FieldLabs.

Waarom niet even out of the box denken. Noem eens wat: Houd voor mij part een loting. elke 2 weken 10% van de restaurants/bioscopen/theaters/whatever openen. Alleen met reserveren, en vol = vol. Dan heb je echte data. Dan heb je realitische data. Dan heb je data waar je iets aan hebt bij het opengooien van de gelockdownde maatschappij. Nu niet. Nu gooien we geld over de balk om het volk brood en spelen te geven zodat ze hun bek houden.