Boris Johnson legt uit waarom, vaccinaties hebben weinig zin volgens hem:

twitter.com/Holbornlolz/status/138192...

"Het is zeer, zeer belangrijk voor iedereen om te begrijpen dat de afname van deze nummers van ziekenhuisopname's en van doden en van besmettingen niet zijn bereikt door het vaccinatieprogramma. Ik denk niet dat mensen de implicatie volledig begrijpen, maar het is de lockdown die deze verbetering heeft bewerkstelligd."

In het Verenigd Koninkrijk verwacht de overheid in hun meeste recente model

i.imgur.com/AyLO7dY.png

dat 75% (in plaats van 0% zoals geclaimd door de vaccinproducenten) van alle Covid-19 doden gaan vallen onder mensen die al zijn gevaccineerd en beide prikken hebben gehad. Wat is zo bijzonder aan dit overheidsrapport? Het gaat lijnrecht in tegen de bewering van dezelfde overheid dat vaccinatie tegen Covid-19 zou beschermen tegen ernstige ziekte of dood:

assets.publishing.service.gov.uk/gove...

Wat is hiervoor de verklaring volgens de Britse overheid?

"This can be attributed to the high levels of uptake in the most at-risk age

groups, such that immunisation failures account for more serious illness than unvaccinated individuals."

Vertaald naar het Nederlands:

"Dit kan worden toegeschreven aan de hoge opname in de meest risicovolle leeftijdsgroep waardoor bij degenen bij wie de immunisatie (door vaccinatie) faalt ernstiger ziek worden dan ongevaccineerde mensen"

Waarom verwacht de Britse overheid in hun model dat een deel van de mensen ernstiger ziek kunnen worden na vaccinatie dan ongevaccineerden? Dat is gissen, maar het lijkt op een bevestiging dat zij denken dat ADE een rol speelt.

De CEO van Pfizer kondigde gisteren aan dat er een 3e prik moet komen. Wat betekent dat? Dat zij verwachten dat de huidige vaccinaties niet werkzaam zijn tegen varianten en dat er elk jaar opnieuw een vaccinatieronde moet komen.