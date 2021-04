Een koude op een warm terras met de makkers. Tenminste, warm is het daar nog niet. Maar als onze terrassen eind augustus open gaan verwachten we toch wel een zonnetje. Maar goed, in Engeland is zo'n beetje alles dus weer open (liveblog). Niet-essentiële winkels (401.690), kappers (20.703), sportscholen (4.162), zwembaden, restaurants (27.022) en natuurlijk de pubs (37.515) afgelopen 00:00 al. Maar, er zijn nog altijd regels en als die geschonden worden ben je de haas. "A Coventry City Council spokeswoman confirmed that the pub was under investigation and said: (...) we would like to remind everyone about the importance of following the rules. This includes social distancing and staying two metres apart, wearing face coverings in public and washing hands regularly when visiting hospitality venues. It is extremely important we continue to work together to slow the spread of Covid-19 and not undoing all our good work over the last few months. We will be investigating any venue reported to not be following these rules or having difficulties with large queues or unmanageable amounts of visitors." Beelden van die pub in Coventry ziet u na de breek, net als een heuse pub-LIVESTREAM waar mensen absoluut geen twee meter uit elkaar zitten. Verzuimverzoek op werk steeg er vandaag gek genoeg met zo'n 20 procent.

Dit heerlijke Britse pub-instructiefilmpje voor Amerikaanse soldaten - 1943

LIVESTREAM

Een beste rij bij de Oak Inn te Coventry

Best gezellig in de Oak Inn te Coventry

Vrouwen beste uitvinding sinds mannen

Lads

lol