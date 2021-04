Thans blijft de obsessie met Urk zeer merkwaardig. Veel naar inwoneraantal vergelijkbare plaatsen zoals Borne, Heiloo, of Delfzijl wekken niet die curieuze verbetenheid op die botgevierd wordt in allerhande doodsverwensingen. Ronaldo haalt bijvoorbeeld Elfie Tromp en Gerrit Komrij aan. Gerrit Komrij, nu dood, maar in leven hardop fantaseerde over een paradijs, een paradijs waarin een Turk de baas is over Nederland en waarin er atoombommen vallen op Urk.

Dan Elfie Tromp haar duit in het zakje: de dijken moeten worden doorgestoken, heel Urk moet aan de zee gegeven worden. Wat zal deze vrouw gebaald hebben toen later dat jaar, op 28 november, de zee slechts twee, in plaats van twintigduizend Urkers nam, bij het fatale ongeluk met de UK165 Lummetje.

In een helder moment zoekt Edwin Kreulen, ombudsman van Trouw, een verklaring voor de onverklaarbare bezetenheid met Urk. Waarom over Urkers geschreven wordt als over een ander mensensoort. Gespeend van een bevredigende exegese wordt de reden gezocht in het taalgebruik: doordat de media meegaan in het gebruik van 'op Urk' in plaats van 'in Urk', vinden de Urkers grond voor hun eilandersgevoel, en de media weer grond in hun buitenissige kruistocht tegen buitenbeentje Urk. Wonderlijke gedachtesprongen.

In het kielzog van de media blaten de burgers mee (of is het andersom?): incest, drugsgebruik, noem het maar op. Ongefundeerde platitudes, de vrij loop gelaten platheid. Iedereen praat elkaar na. Waarom?