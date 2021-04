In de traditie van Ome Henk met iconische figuren als Arie de Beuker, Koos Korswagen en Floris-Jan van Fleppensteyn is er nu een nieuwe podcast tot ons gekomen - rechtstreeks van het platteland en wat ons vooral in herinnering is gebracht is dat we de grootstedelijke sores allemaal niet zo serieus moeten nemen. "Een inkijkje in de omgangsvormen en etiquettes van de plattelanders", omdat we allemaal wel willen weten wat die miljoenen mensen die op Caroline van der Plas hebben gestemd precies drijft. Ook handig luistervoer als je van plan bent je Amsterdamse zolderkamer (22m2) met houtkachel en al te verpatsen en een Achterhoeks kasteel op de kop te tikken. De hoofdpersonen zijn Beernd en Minnie en het gaat onder meer over een Foster Parent-kind genaamd Ricardo (hij schrijft niet meer terug), een Hans Dulfer-dekbed, een yogastudio aan huis en een pedagogisch ei lozen in een vlog, maar u moet het maar gewoon zelf luisteren om er niks van te snappen. Is het trouwens al tijd voor BIERRRR?