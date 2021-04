En kan het wederom niet worden bewezen.

De les die wij, argeloze burgers, hiervan leren is dat liegen niet erg is, dat liegen juist nodig is om je doel te bereiken, dat liegen nou eenmaal onvermijdelijk is, dat liegen kan, dat liegen mag, zelfs als iedereen wéét dat je liegt. Waar het om draait, waar het enkel om draait is of ondubbelzinnig bewezen kan worden dat je gelogen hebt, dat is het spel. Is het bewijs niet te leveren, dan kom je ermee weg en valt je niets te verwijten. Dat laatste is van doorslaggevende betekenis, dat is een fundamentele verschuiving in de heersende moraal, daar is normaal geworden wat niet normaal was. Rutte is de symptoomdrager van deze nieuwe moraal, een moraal die is over komen waaien uit de VS. Daar maken ze er een sport van, van liegen en bedriegen versus waarheidsvinding. Corrupte politici versus senaatscommissies, maffiosi versus rechters, O.J. Simpson versus het rechtssysteem, presidenten versus impeachment-procedures. Het gaat er niet om of er gelogen is, want iedereen weet al dat er gelogen is, nee, het gaat erom of de leugenaar ermee wegkomt, en als dat gebeurt dan is die leugenaar gerehabiliteerd, niet omdat men denkt dat hij eerlijk was, maar omdat niet bewezen kon worden dat-ie loog. In staat zijn om het systeem dat je op je leugen wil betrappen te verslaan, daar is het om te doen. Lukt je dat, dan ben je de held, dan deug je zelfs. De deugdzame, dat is degene die niet betrapt wordt.