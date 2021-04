Rara hij is 160mm lang en 82 mm breed, heeft een ster op 9 uur en heeft geen betrekking op het onderstel van Henk Krol. Fout het is een eurobiljet van 500. Hierboven op de foto ziet u iemand die zodra HET WEER MAG VAN MARK & HUGO een uurtje naar het café gaat. In 2019 werd de productie van het € 500-biljet gestopt want wat heb je nou aan een briefje van 500, de grootste eenheid in Oekraïense Grivna is 1.000, omgerekend zo'n 30 euro, en dat is precies genoeg om vrijwel iedereen om te kunnen kopen - kijk in een café of club vooral eens achter het gordijn want daar houdt het niet op. ENFIN, volgens de ECB zijn er nog honderden miljoenen biljetten van 500 in omloop. Dat kunnen ze wel zo stoer roepen maar we hebben er in al die jaren precies en welgeteld 0 gezien. Wellicht kan de ECB een keer een recensie-exemplaar naar GSHQ sturen zodat we kunnen controleren of die paarse leugenaar wel echt bestaat.