Voor een agentschap dat vooral naar de lucht staart zijn ze wel erg goed op de hoogte van wat er op aarde speelt, want de introductie van de vacature is helemaal naar z'n tijd. "ESA is an equal opportunity employer, committed to achieving diversity within the workforce and creating an inclusive working environment. For this purpose, we welcome applications from all qualified candidates irrespective of gender, sexual orientation, ethnicity, beliefs, age, disability or other characteristics. Applications from women are encouraged." 'Other characteristics', dat rekt het toch wel leuk op. MAAR, er staat "qualified candidates" voordat het hele intersectionele spectrum aangevoerd wordt, dus vooruit. Het is de vierde wervingsronde sinds 1978, dus het is heus wel een bijzondere gelegenheid. En met een havo Cultuur & Maatschappij kom je niet binnen. Kwalificatie-checklist na de breek. Zeer benieuwd naar hoe geschikt u zichzelf turft! Je moet wel bereid zijn om proeven op dieren uit te voeren, dus zo progressief is het allemaal ook weer niet.

Het selectieproces!

En, hoeveel mag u er aanvinken?