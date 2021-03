Je zou soms bijna even denken dat de Egyptenaren dat kanaal helemaal niet zelf gegraven hebben. Maar goed, het laatste nieuws: de Suez Canal Authority kondigde zojuist aan dat al het verkeer door het belangrijkste kanaal ter wereld tijdelijk gestopt wordt. Niet dat ze veel keuze hadden, want de joekel ligt nog altijd overdwars prominent te zijn. Maar wel iets minder overdwars dan gisteren en een paar Egyptische sleephengsten zijn d'r al flink aan het aanduwen. Zie exacte dwarsheidsgraad en sleepbootposities hier LIVE. De economische schade wordt ondertussen astronomisch en de eigenaar van het schip heef geen idee hoe lang het schip nog dwars gaat liggen. "We have not heard of any particular progress. Now they are trying to dig out dirt under the bow of the vessel. They will resume tug operations when the tide rises." Het Nederlandse bedrijf Boksalis wordt op de zaak gezet om de gootsteen te ontstoppen en kwam vanochtend om 04:00 aan. Diens CEO zei gisteren tegen Nieuwsuur dat het onmogelijk lijkt het schip in de huidige toestand los te trekken en waarschijnlijk eerst leeggehaald moet worden. En dat kan dus weten duren. De verstopping kost rederijen zo'n $60.000 per dag per schip. Dus de ontstopping mag wat kosten.

