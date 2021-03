Ja kijk weet je. Allemaal niet nieuw. Want bovenstaand Guys klassieker uit 2011 over de unanimiteitsregel (=vetorecht). En VVD = ALDE, sindsdien en nog altijd onder leiding van Verhofstadt in de EP-fractie. Maar goed, Rutte van de vrekkige vier trekt ineens op met de monetair incontinente Spaanse socialisten in een campagne lidstaten hun vetorecht te ontnemen - iets dat diep verborgen staat in een zogeheten non-paper over supply chains, connectiviteit, big tech en investment screening. "Het vetorecht beperkt de strategische slagkracht van de EU op belangrijke thema’s, constateren Rutte en Sanchez. Ze willen dat lidstaten onderzoeken of het vetorecht bij sommige onderwerpen kan worden geschrapt, en vervangen kan worden door een meerderheidsbesluit." Volgens doorgeleerden is het deels een charmeoffensief om Nederlands reputatie in het zuiden te redden. Volgens TWITTERAARS sorteert hij voor op het presidentschap van de Europese Commissie. En wij hebben zin in gratis paella.

